AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٩٨٨٨٣ حالة

السبت 27/يونيو/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ١٩٨٨٨٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣١٣٨ حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٤٠٣٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٧٤ حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سويسرا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 29547 حالة

إسبانيا: ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 25100 حالة

باكستان: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 440 حالة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 45032 حالة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 38799 حالة

بيرو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 111698 حالة

ترشيحاتنا

يستهين به الكثيرون.. علي جمعة: هذا العمل يجعلك أحب العباد إلى الله

أستاذ علم الفيروسات يوضح الطرق الصحيحة للتعامل مع الأطعمة والميكروبات..فيديو

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 8 بلس بـ 5700 جنيه

شركة مصرية تبدأ في إنتاج الدواء الخاص بعلاج فيروس كورونا.. شاهد

لدعمهم في مواجهة كورونا.. صحة البرلمان: إقرار تعديلات المهن الطبية قريبا

AdvertisementS

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

لحظات رعب وذهول.. مشاجرات ضخمة بين المئات على شواطئ بريطانيا| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها