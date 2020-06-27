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أخبار العالم

كورونا يفترس الأمريكان.. جونز هوبكنز: الوفيات الجديدة تجاوزت 125000

السبت 27/يونيو/2020 - 09:23 ص
وفيات كورونا في امريكا
وفيات كورونا في امريكا
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على صالح
كشف مركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة تجاوز 125000.


وأظهرت البيانات الحديثة أن الولايات المتحدة لديها 125045 حالة وفاة بسبب المرض وأكثر من 2.4 مليون حالة مؤكدة بسبب كوفيد 19


وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 493000 شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 9.7 مليون مصاب.


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وفي الوقت الحالي، ترتفع أعداد المصابين في الهند والبرازيل، بينما تخفف الدول الأوروبية من الإجراءات التقييدية التي يسببها الفيروس.


ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا، مع ما يقرب من 2.5 مليون مصاب و125.00 حالة وفاة بسبب الوباء.


وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية، حيث يبلغ عدد الوفيات في دولة أمريكا اللاتينية حوالي 56000، ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حوالي 1275000.
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