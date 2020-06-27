تخطى 114 عاما.. أكبر متعافى من كورونا في العالم يخرج من المستشفى

ما زالت نتائج الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تفاجئ العالم، حيث تعافى أكبر مصاب في العالم رغم تخطي عمره 100 عام، على عكس الشائع بأن الاكثر تضررا من الفيروس هم كبار السن.





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن أكبر متعافى من فيروس كورونا في العالم، هو رجل إثيوبي يدعى أبا تيلاهون ولد ميخائيل وهو راهب مسيحي إثيوبي أرثوذكسي.





ومن الشائع أن الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما هم الأكثر تعرضا للوفاة متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ولكن أبا نجا من الموت بأعجوبة.





وقال أكبر متعافى من كورونا "عندما كنت في المستشفى كنت أصلي إلى الله طالبا صحتي، كنت أبكي وأصلي من أجل أن تكون البلاد بأسرها بصحة جيدة مرة أخرى".





وصرح الطبيب المعالج له، ويدعى هيلوف أباتي، بأن اختباره أبا تيلاهون كان إيجابيا للفيروس عندما أجرى الفحص له بشكل عشوائي، ودخل المستشفى قبل ظهور أعراض عليه مما جعل الفريق الطبي سباقا في علاجه.





وبعد 4 أيام من دخوله المستشفى تدهورت حالته ووضع على جهاز تنفس، وأمضى 14 يوما في المستشفى خضع خلالها لتناول العقارات مثل مضادات الالتهاب.





على الرغم من أن المستشفى لا يستطيع تأكيد أنه يبلغ من العمر 114 عامًا، إلا أن الفريق الطبي يقول إنه بالتأكيد أكبر من 100 ويقدر أنه يبلغ 109.





وشهد الرجل المسن، الاحتلال الإيطالي بين عامي 1935 و 1941، والإطاحة بالإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1974 ، وانهيار نظام ماركس في عام 1991، ونجا الآن من كوفيد 19.



