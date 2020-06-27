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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

السبت 27/يونيو/2020 - 09:52 ص
برشلونة
برشلونة
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عبدالله هشام
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على منافسه سيلتا فيجو اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى الإسباني.
 

ويسعى فريق برشلونة لحصد الثلاث نقاط والتمسك بتواجده في الصدراة على أمل تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد.


وجاء تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي: 

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو - بيكيه -  لينجليه - ألبا

الوسط: راكيتيتش - فيدال - ريكي بويج

الهجوم: ميسي - برايثوايت - أنسو فاتي


ويحتل برشلونة المركز الثاني "وصيف " في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 16 بـ 33 نقطة.
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