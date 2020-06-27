تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على منافسه سيلتا فيجو اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى الإسباني.





ويسعى فريق برشلونة لحصد الثلاث نقاط والتمسك بتواجده في الصدراة على أمل تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد.









وجاء تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن





الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - ألبا





الوسط: راكيتيتش - فيدال - ريكي بويج





الهجوم: ميسي - برايثوايت - أنسو فاتي







