أسباب إضاءة مصابيح السيارات الحديثة بالأبيض بدلا من الأصفر

المصابيح الأمامية في السيارة هي احد وسائل الامان خصوصا ليلا فضلا عن الشكل الجميل الذي تعطية للسيارة وهي تقلل من نسبة الحوادث علي الطريق و نظرا للدور الهام الذي تقوم بة تتسابق شركات السيارات يوما بعد يوم في تحديث التكنولوجيا الخاصة بها و باضائتها.
اصبحت السيارات الحديثة هذة الايام تعتمد علي الضوء الأبيض بدلًا من الأصفر الذي كان سائدًا فيما سبق، هذا التغيير الذي حدث في الإضاءة كان مثار تساؤل كثير من قائدي السيارات وقالوا لماذا تم هذا التغيير.
في بداية الامر جعلت فرنسا الضوء الاصفر في سياراتها امر الزامي نظرًا لاعتقاد الكثيرين بأفضلية اللون الأصفر في إضاءة الطرق خلال ظروف الطقس السيئة مثل المطر والضباب والثلوج، وعدم مضايقته أعين السائقين مثل إضاءة المصابيح البيضاء .
بمرور الوقت تطورت المصابيح واصبحت باللون الأبيض، وهو ما جعل الدول تتراجع عن اعتماد اللون الأصفر فقط في إضاءة السيارات، بل إن بعض الدول جعلت اللون الأبيض في إضاءة المصابيح الأمامية إلزامية ومنع اللون الأصفر نهائيًا.
اثبت اللون الابيض جدارته في تحسين الرؤية، ونظرًا لكون الضوء الأصفر عادة ما يكون مصدر فلتر محدد مثبت أمام مصدر الضوء، فسوف نجد أن الضوء الأبيض أيضًا أكثر سطوعًا لعدم وجود أي من هذه الفلاتر وهو فعال في الظلام اكثر من الاصفر .
اصبحت السيارات الحديثة هذة الايام تعتمد علي الضوء الأبيض بدلًا من الأصفر الذي كان سائدًا فيما سبق، هذا التغيير الذي حدث في الإضاءة كان مثار تساؤل كثير من قائدي السيارات وقالوا لماذا تم هذا التغيير.
في بداية الامر جعلت فرنسا الضوء الاصفر في سياراتها امر الزامي نظرًا لاعتقاد الكثيرين بأفضلية اللون الأصفر في إضاءة الطرق خلال ظروف الطقس السيئة مثل المطر والضباب والثلوج، وعدم مضايقته أعين السائقين مثل إضاءة المصابيح البيضاء .
بمرور الوقت تطورت المصابيح واصبحت باللون الأبيض، وهو ما جعل الدول تتراجع عن اعتماد اللون الأصفر فقط في إضاءة السيارات، بل إن بعض الدول جعلت اللون الأبيض في إضاءة المصابيح الأمامية إلزامية ومنع اللون الأصفر نهائيًا.
اثبت اللون الابيض جدارته في تحسين الرؤية، ونظرًا لكون الضوء الأصفر عادة ما يكون مصدر فلتر محدد مثبت أمام مصدر الضوء، فسوف نجد أن الضوء الأبيض أيضًا أكثر سطوعًا لعدم وجود أي من هذه الفلاتر وهو فعال في الظلام اكثر من الاصفر .