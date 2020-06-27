محمد إبراهيم: مفاوضات الفرصة الأخيرة للسد الإثيوبي داخل البيت الأفريقي

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيحية ، إن التوجه المصرى الأخير وإحالة ملف السد الإثيوبى إلى مجلس الأمن كان له الأثر الإيجابى الواضح فى تحريك هذا الملف الشديد الأهمية ونقله إلى مرحلة جديدة نحو تدويل القضية حيث قرر المجلس عقد جلسة مفتوحة يوم 29 الجاري لبحث هذا الموضوع ومن ثم البدء فى التعامل الدولى مع هذه القضية التى تؤثر على السلم والأمن .





واعتبر اللواء محمد إبراهيم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، ان هذا التحرك المصرى المدروس بعناية قد أدى الى قيام رئيس جنوب إفريقيا، وهو الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى، بمحاولة لإنقاذ مستقبل المفاوضات المتعثرة ومن ثم سارع إلى الدعوة بعقد قمة إفريقية مصغرة يوم أمس الجمعة مع رؤساء الدول الثلاث لبحث هذه الأزمة بهدف أن يتم حلها داخل الإتحاد الإفريقى .





ونوه بان مصر لم تمانع فى المضى قدمًا فى أية جهود سياسية من شأنها التوصل إلى حل لهذه الأزمة وقبلت الدعوة وشاركت بفاعلية فى هذا الإجتماع و إتسمت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموضوعية والوضوح والحسم حيث أكد على الموقف المصرى الثابت الذى لم ولن يتغير والمتمثل فى حق إثيوبيا فى التنمية الإقتصادية ولكن دون الإضرار بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان مع رفض أن تبدأ إثيوبيا الملئ الأول دون إتفاق ملزم للجميع .





وأضاف، "من الواضح أن هناك توافق كامل بين كل من مصر والسودان إزاء معارضة أية إجراءات أحادية الجانب ولاسيما فى ظل ما ردده المسئولون الإثيوبيون من إعتزامهم الملئ الأول خلال الفترة القريبة القادمة حتى دون إتفاق وهو الأمر الذى سوف يهدد المصالح المائية لكلتا الدولتين ، ولاشك أن التحركات المصرية والسودانية قد نجحت فى إلزام إثيوبيا بعدم ملئ السد دون إتفاق".





ولفت الى انه من المقرر أن تبدأ على الفور أعمال اللجنة الحكومية التى تم الإتفاق عليها خلال القمة والتى ستضم خبراء قانونيين وفنيين من الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى ممثلين من هيئة مكتب رئاسة الإتحاد الإفريقى وممثلى الجهات الدولية ( المراقبة ) وستركز هذه اللجنة أعمالها على التوصل لإتفاق ملزم يتضمن كافة النقاط الفنية والقانونية بشان قواعد ملئ وتشغيل السد .





وتابع:"لازالت مصر تضرب المثل وتؤكد دومًا تمسكها بالمسار التفاوضى لحل الأزمة وتأمل فى أن تكون هذه المفاوضات بمثابة الفرصة الأخيرة التى ستتم داخل البيت الإفريقى بعد تسع سنوات من التفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن ومنصف وملزم يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا" .





وأشار الى انه إذا كان قد تم الإتفاق خلال إجتماع الإتحاد الإفريقى المصغر الجمعة على إرسال خطاب إلى مجلس الأمن بما تم التوافق عليه لأخذه فى الإعتبار عند مناقشة القضية يوم 29 الجارى وبالتالى سيكون لهذا التوافق الأثر فى طبيعة القرار أو التوصية أو البيان الذى سيصدره المجلس ، إلا أن الشكوى التى تقدمت بها مصر إلى المجلس سوف تظل قائمة أو حاضرة حتى نرى طبيعة النتائج التى ستسفر عنها المفاوضات القادمة والتى تم تحديد فترة إسبوعين لها حتى يتم التوصل إلى إتفاق ملزم .



