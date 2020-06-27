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مرأة

في صورة رومانسية.. ديميت اوزديمير بإطلالة ناعمة مع زوجها

السبت 27/يونيو/2020 - 12:30 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة رومانسية مع زوجها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها من خلال تعليقاتهم على الصورة. 


وارتدت ديميت اوزديمير فستانا قصيرا باللون الفوشيا بتصميم الاوف شولدرز، وبتصميم مختلف من الأعلى، لتبرز أناقتها ورقة إطلالتها. 


وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.


واختارت ديميت اوزديمير في وضع المكياج بعض اللمسات البسيطة والناعمة، فأبرزت جمال عينيها بالآي شادو باللون البني مع الماسكرا، واللون الكشميري كأحمر شفاه.


ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بارتداء خاتم أنيق على يديها باللون الفضي.


وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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