بالفوشيا.. ديميت اوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة في البحر

أطلت الممثلة التركية ديميت اوزديمير بصورة جديدة وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة صيفية مميزة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير الإطلالة بماكياج ناعم؛ حيث اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الروز، مع وضع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في إرتداء الاكسسورات؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي ، لتكتمل بذلك إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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