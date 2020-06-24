بإطلالة ناعمة.. ديميت أوزديمير تبرز جمالها وسط الطبيعة

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.
وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها من خلال تعليقاتهم على الصورة.
وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون الأبيض هاف ستومك، مع شورت باللون الأسود وحذاء رياضي باللون الأبيض، لتبرز من رقة ورشاقتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع المكياج او إرتداء الاكسسورات؛ حيث اكتفت ببعض اللمسات البسيطة والناعمة لتكتمل بذلك إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on