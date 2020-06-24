بإطلالة ناعمة.. ديميت أوزديمير تبرز جمالها وسط الطبيعة

شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها. الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيهاجديدة لها.





وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها من خلال تعليقاتهم على الصورة.