في حمام السباحة.. شيما صابر تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

نشرت

صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت ب

ملابس

البحر في حمام السباحة.

وعلقت

على صورتها بكلمة إيطالية ، وقالت: Buongiorno.. وتعني : صباح الخير .

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وظهرت شيما صابر بملابس البحر باللون الفوشيا ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها البيضاء.

ورفعت شيما صابر شعرها إلى الوراء وهو مبلل، و

اختارت

أن

تبرز جمال ملامحها بالمكياج، حيث اختارت وضع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف شيما صابر في ارتداء الأكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



