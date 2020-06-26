في حمام السباحة.. شيما صابر تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

نشرت الإعلامية شيما صابر صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بملابس البحر في حمام السباحة.
وعلقت شيما صابر على صورتها بكلمة إيطالية ، وقالت: Buongiorno.. وتعني : صباح الخير.
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وظهرت شيما صابر بملابس البحر باللون الفوشيا ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها البيضاء.
ورفعت شيما صابر شعرها إلى الوراء وهو مبلل، واختارت شيما صابر أن تبرز جمال ملامحها بالمكياج، حيث اختارت وضع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف شيما صابر في ارتداء الأكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة .
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت شيما صابر على صورتها بكلمة إيطالية ، وقالت: Buongiorno.. وتعني : صباح الخير.
إقرأ ايضا | منتظرة الأيام الأفضل .. درة تخضع لجلسة تصوير ساحرة بـ منزلها.. شاهد
وظهرت شيما صابر بملابس البحر باللون الفوشيا ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها البيضاء.
ورفعت شيما صابر شعرها إلى الوراء وهو مبلل، واختارت شيما صابر أن تبرز جمال ملامحها بالمكياج، حيث اختارت وضع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف شيما صابر في ارتداء الأكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة .
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..