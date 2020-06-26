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مرأة

في حمام السباحة.. شيما صابر تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:47 م
شيما صابر
شيما صابر
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آية التيجي
نشرت الإعلامية شيما صابر صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بملابس البحر في حمام السباحة.

وعلقت شيما صابر على صورتها بكلمة إيطالية ، وقالت: Buongiorno.. وتعني : صباح الخير.

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وظهرت شيما صابر بملابس البحر باللون الفوشيا ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها البيضاء.

ورفعت شيما صابر شعرها إلى الوراء وهو مبلل، واختارت شيما صابر أن تبرز جمال ملامحها بالمكياج، حيث اختارت وضع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف شيما صابر في ارتداء الأكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Buongiorno❤️🧜🏻‍♀️

A post shared by Shimaa Saber (@shimaasaber) on

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