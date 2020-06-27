تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي عبد الرحيم محمد المسماري.. ١١ تهمة أوصلته للمشنقة.. واستهدافه لمأمورية الواحات أبرزها

بعض التهم التي وجهت إليه:

سرق أسلحة ومهمات الشرطة المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية

ارتكاب جرائم قتل ضباط الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والحيوية في مصر

خطف النقيب محمد الحايس رهينة وإبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا والذي تم تحريره بواسطة قولت مكافحة الإرهاب













تم اليوم، السبت، تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي عبد الرحيم محمد المسماري الذي ارتكب هو وآخرون الجرائم التالية:









أولا: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ؛ بأن انضموا إلى جماعة - كتائب ردع الطغاة والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي - إحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.









ثانيا: الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية في الدولة المصرية.









ثالثا: قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لستة عشر من ضباط وأفراد الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٧.









بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إرهاق روح المجني عليهم وكل من عساه أن يتواجد من قوات المداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات البحرية وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وترقبوا وصول المجني عليهم إلى أماكن مرتفعة إلى التباب بمنطقة الواحات، وما إن ظفروا بهم حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم.









وقد اقترنت تلك الجنايات بأخرى عاصرتها وهي شروعهم في قتل اثني عشر من ضابط وأفراد الشرطة المدنية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.









رابعا: خطف واحتجز آخرون المجني عليه نقيب شرطة مدنية / محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا والذي تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.









خامسا: سرق بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية.









وأدين المتهم بتهمة السرقة بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية والمملوكة لوزارة الداخلية.









سادسا: حاز وأحرز أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم في الدولة المصرية.









سابعا: خرب عمدًا أموال منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهي أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات قوات مأمورية قوات الشرطة المدنية في مداهمة منطقة الواحات البحرية.









ثامنا: استخدام القوة ىالعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.









تاسعا: تعدي على القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بالقوة والعنف.









عاشرا: استولى بالقوة والعنف والتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل البري - مركبات الشرطة المدنية من قوة مأمورية مداهمة منطقة الواحات البحرية ومعداتها ووسائل إداراتها وذلك لاستخدامها ضد ضد القوات المداهمة لوكرهم وتسهيل فرارهم.









