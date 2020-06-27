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أخبار العالم

عبير موسى تحذر من رفض البرلمان التونسي تصنيف الإخوان كـ منظمة إرهابية

السبت 27/يونيو/2020 - 12:34 م
عبير موسى
عبير موسى
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قسم الخارجي
حذرت النائبة التونسية عبير موسى، من رفض البرلمان التونسي، مقترح تصنيف جماعة الإخوان كـ منظمة إرهابية.

وتعد جماعة الإخوان الممثلة في حزب "النهضة" في تونس والذي يرأسه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي أيضًا، أحد أكبر الأخطار التي تواجه البلاد وفقًا لما واجهت به النائبة التونسية "الغنوشي"، قائلة "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس، وأعاد سياسات الاغتيالات"، متابعة "أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة".

وأعلنت النائبة التونسية، تقديم لائحة للبرلمان التونسي لتصنيف جماعة "الإخوان" كـ منظمة إرهابية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يرفضه البرلمان الذي يترأسه الغنوشي.

وقالت النائبة التونسية في جلسة ساخنة بالبرلمان الخميس الماضي مواجهة الغنوشي "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا، النهضة أكبر خطر على تونس".

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