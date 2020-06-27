عبير موسى تحذر من رفض البرلمان التونسي تصنيف الإخوان كـ منظمة إرهابية

وتعد جماعة الإخوان الممثلة في حزب "النهضة" في تونس والذي يرأسه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي أيضًا، أحد أكبر الأخطار التي تواجه البلاد وفقًا لما واجهت به النائبة التونسية "

الغنوشي"، قائلة "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان، أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس، وأعاد سياسات الاغتيالات"، متابعة "أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة".