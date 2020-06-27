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محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

السبت 27/يونيو/2020 - 12:42 م
قطع المياه
قطع المياه
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عبد العزيز جمال
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن 4 مناطق رئيسية اليوم، السبت.

وأكدت  شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيانها، أن المناطق تشمل (دار السعادة- ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته- ميدان صلاح الدين ومتفرعاته- شارع إسماعيل رمزي).

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه من المقرر أن يكون الانقطاع لمدة  12 ساعة بداية من الساعة الثامنة مساءً، وحتى الساعة الثامنة صباح غدٍ، الأحد.

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن قطع الخدمة نظرا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بأعمال تجديد طرق وكباري منطقة الكابلات بالمطرية والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر ٨٠٠ مم بشارع الكابلات. 

وتهيب شركة مياه الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. 

وقامت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي. 

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