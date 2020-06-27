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محافظات

فتح المناطق الأثرية بالأقصر الأربعاء القادم.. وادى الملوك والكرنك الأبرز

السبت 27/يونيو/2020 - 02:04 م
الأقصر
الأقصر
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شمس يونس

بدأت منطقة اثار الأقصر فى الاستعداد لاستقبال الزائرين والسياح وذلك فى اطار الافتتاح التدريجي لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والذى يبدأ يوم الاربعاء القادم .

وأعلن الدكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك، ان وزارة السياحة والاثار قررت افتتاح اربع مناطق اثرية للزائرين وسط اجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 .

واوضح ان المناطق الاثرية التى تقرر فتحها هى البر الغربي بمنطقة القرنة الاثرية ،  معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري ومقابر وادى الملوك  والبر الشرقي سوف يتم فتح متحف الأقصر ومعبد الكرنك.

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الجدير بالذكر بأن هذه المناطق الاثرية يتم بصفة مستمرة بتعقيمها وتطهير وذلك بمناطق مركز الزوار ودورات المياة والمقار الادراية وجارى وضع بوابات تعقيم امام كل منطقة وذلك قبيل إعادة فتح المناطق الاثرية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية .

وكان قد أصدر رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بغلق جميع المناطق الاثرية وذلك  منذ أكثر من 3 شهور عقب ظهور فيروس كورونا المستجد بالبلاد.
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