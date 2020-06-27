الرئيس اليمني: علينا تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجبهة ضد الانقلاب الحوثي





وألقى الرئيس اليمني اليوم السبت كلمة بعد اجتماعه بمستشاريه وهيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية .





قال الرئيس هادي: علينا تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجبهة ضد الانقلاب الحوثي ، وفق اتفاق الرياض الذي يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالي





ووجه هادي للالتزام بوقف النار في أبين استجابة لجهود السعودية لافتا الى أن ميليشيات الحوثي تلجأ دائما إلى نكث تعهداتها .





وتابع قائلا: ميليشيات الحوثي تقابل حرصنا على السلام بالتصعيد .





واستطرد الرئيس هادي قائلا: الحوثي اتخذ من اليمن قاعدة لاستهداف الأشقاء بالصورايخ الإيرانية، كما رفض الدعوات الاممية للحوار وتركيز الجهود على مكافحة وباء كورونا











