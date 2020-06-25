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أخبار العالم

الجيش اليمني يحبط تسللات لمليشيا الحوثي في قانية ويستعيد مواقع في نهم

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:36 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أ ش أ
أعلن الناطق باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، إحباط قوات الجيش والمقاومة الشعبية عدة تسللات لمليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء والقضاء على مجاميع المليشيا التي حاولت التسلل إلى سوق قانية وبعض المواقع في الجبهة.

وأوضح الناطق باسم الجيش اليمني - في تصريحات له أن تلك المواجهات كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر متنوعة من قبضتها.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني حررت عددا من المواقع في منطقتي صلب ونجد عتق بجبهة نهم شرقي محافظة صنعاء، وتمكنت من القضاء على المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في الجبهة.

وفي محافظة الجوف، شن الجيش اليمني مسنودا بمقاتلات التحالف هجومًا واسعًا على مواقع تمركز المليشيا، كما تمكن الجيش اليمني من استعادة عدد من المواقع في جبهات الجدافر والأقشع.
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