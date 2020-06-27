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منوعات

5 سنوات تفصل أيرلندا عن لقب البلد الخضراء

السبت 27/يونيو/2020 - 02:33 م
أيرلندا
أيرلندا
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أماني إبراهيم
وضعت أيرلندا تغير المناخ ضمن خطتها التي ستعمل عليها الحكومة، وهذه الخطة من شأنها أن تخفض انبعاثات أيرلندا‏ بنسبة 51% بحلول عام 2030.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية تخطط الإدارة الجديدة لحظر واردات الغاز من الولايات المتحدة، وإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات وإنهاء الحفر الجديد للنفط والغاز.

وتم الاتفاق خلال محادث رسمية مع حزبين أكبر، وتحتاج الخطة إلى موافقة ودعم عدد أكبر من الأعضاء، خاصة مع وجود فئة معارضة لهذه الخطة ومن المتوقع أن تظهر نتائج التصوير مساء الجمعة.

وكانت قد وجهت اتهامات لأيرلندا باعتبارها لن تصبح دولة نظيفة وخضراء خلال السنوات القادمة، بسبب عدم قدرة الحكومات على معالجة انبعاثات الكربون.

وبالمقارنة مع باقي دول الاتحاد الاوروبي، تعد أيرلندا رابع أكبر باعث ، ولم تحقق هدف الاتحاد الأوروبي المتفق عليها لخفض نسبة الكربون بنسبة 20% بحلول نهاية العام.

وبحسب الخطة الجديدة سيتم إدراج التخفيضات المقترحة للانبعاثات في قانون العمل المناخي، والذي سيحدد كيفية تقنين الكربون على مدار 5 سنوات.
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