AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منح مالية للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالقاهرة

السبت 27/يونيو/2020 - 03:25 م
منح مالية للفتيات
منح مالية للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالقاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتسليم 10 عرائس من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج منحا مالية.


جاء ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


والمنحة مقدمة من مؤسسة الأورمان في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة القاهرة.  
 
    
وأشاد محافظ القاهرة بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، خاصة فى ظل الأزمة التى خلفها فيروس كورونا.


وأكد المحافظ على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى.
منح مالية للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالقاهرة
منح مالية للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالقاهرة
منح مالية للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالقاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشهد تسليم مساعدات مقدمة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا

تضامن الشرقية تقدم مساعدات زواج بقيمة 35 ألف جنيه لفتيات يتيمات

لإتمام زفافهن.. نائب محافظ الفيوم يسلم شيكات مالية لدعم فتيات يتيمات

محافظ أسوان يسلم شيكات مساعدات مالية لـ 5 عرائس يتيمات.. صور

ترشيحاتنا

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

بعد قرار حبسها 3 سنوات.. فضائح وأزمات سما المصرى

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. كواليس محاكمة سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. أبرز وقائع سما المصري الخادشة للحياء

AdvertisementS

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

سما المصري تدخل في نوبة شديدة من البكاء عقب الحكم بحبسها ٣ سنوات

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

حكاية برج جرجا الشهير.. الدولة تنتصر للقانون وتستعيد هيبتها في سوهاج.. صور

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

مواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 الجديدة بعد طرحها في مصر.. صور