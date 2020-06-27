منح مالية للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالقاهرة

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتسليم 10 عرائس من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج منحا مالية.









جاء ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.









والمنحة مقدمة من مؤسسة الأورمان في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة القاهرة.







وأشاد محافظ القاهرة بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، خاصة فى ظل الأزمة التى خلفها فيروس كورونا.









وأكد المحافظ على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى.