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اقتصاد

مبادرة جديدة بين اتحاد الغرف التجارية وبنك مصر لمساندة رواد الأعمال

السبت 27/يونيو/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن تعاون جديد مع بنك مصر  لمساندة رواد الأعمال خلال الفترة القادمة. 

واقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي محمد الاتربي رئيس بنك مصر الاستفادة من الأفكار والرؤي الجيدة الموجودة في الغرف التجارية وبنك مصر لربط الطرفين من خلال رابط دائم  في كل غرفة علي مستوي الجمهورية.

وقال "العربي" إن الغرف التجارية لها فروع في أماكن كثيرة بالمحافظات المختلفة ولذلك لابد من الاستفادة من خبرات الطرفين للعمل معا على بناء مشروع متكامل لتشجيع ريادة الأعمال وهذا في صالح بلدنا واقتصاديا القومي.


من جانبه وافق محمد الاتربي علي مقترح المهندس إبراهيم العربي قائلا "جاهزين للتعاون فورا".

واتفق الطرفان علي تنظيم لقاء ثنائي للاتفاق علي سبل إقامة المشروع لدعم ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الطرفين اليوم السبت في  الجلسة الاولي من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الاعمال و التنمية الاقتصادية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تستمر لمدة اسبوع من خلال الانترنت عبر تطبيق زوم  zoom".

ياتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المهندس ابراهيم العربي عن إجراء مباحثات مكثفة بين اتحاد الغرف التجارية و"اليونيدو" لتدشين مشروع حضانات لريادة الاعمال بالغرف التجارية والبداية ستكون في 5 غرف تجارية كتجربة يتم تعميمها بعد ذلك علي باقي الغرف علي مستوي الجمهورية.
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