مبادرة جديدة بين اتحاد الغرف التجارية وبنك مصر لمساندة رواد الأعمال

اعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن تعاون جديد مع بنك مصر لمساندة رواد الأعمال خلال الفترة القادمة.





واقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي محمد الاتربي رئيس بنك مصر الاستفادة من الأفكار والرؤي الجيدة الموجودة في الغرف التجارية وبنك مصر لربط الطرفين من خلال رابط دائم في كل غرفة علي مستوي الجمهورية.





وقال "العربي" إن الغرف التجارية لها فروع في أماكن كثيرة بالمحافظات المختلفة ولذلك لابد من الاستفادة من خبرات الطرفين للعمل معا على بناء مشروع متكامل لتشجيع ريادة الأعمال وهذا في صالح بلدنا واقتصاديا القومي.









من جانبه وافق محمد الاتربي علي مقترح المهندس إبراهيم العربي قائلا "جاهزين للتعاون فورا".





واتفق الطرفان علي تنظيم لقاء ثنائي للاتفاق علي سبل إقامة المشروع لدعم ريادة الأعمال.





جاء ذلك خلال مشاركة الطرفين اليوم السبت في الجلسة الاولي من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الاعمال و التنمية الاقتصادية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تستمر لمدة اسبوع من خلال الانترنت عبر تطبيق زوم zoom".



