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محافظات

بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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قسم المحافظات

 مع بدء تنفيذ قرار فتح المقاهي والكافتيرات وعودة الحياة، دبت الحياة وفتحت المقاهي أبوابها مبكرا لاستقبال المواطنين وسط إجراءات احترازية لتعلن عودة الحياة إلى شوارع المحافظات.


ففي محافظة بني سويف، التزم أصحاب المقاهي والمطاعم بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، والقرار الذي أصدره الدكتور هاني غنيم، محافظ الإقليم، بشأن القواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

 

ونص القرار على التزام مدير المنشأة بالاشتراطات الخاصة باستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين الرواد، وحظر تقديم الشيشة ووضع ملصقات بمدخل المنشأة بالإجراءات الوقائية التي ينبغى عليهم اتباعها ووضع ملصقات على الأرضية لتنظيم وقوفهم داخل المنشأة.

 

وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية تجاه العاملين بالمنشآت، وتوفير المعقمات وارتداء الكمامة طوال ساعات العمل، وسحب الترخيص وإغلاق المنشأة في حال المخالفة لأي من الشروط السابقة، كما نص القرار على استمرار غلق أماكن ألعاب الأطفال وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وأي نشاط يضم تجمعات.

 

وفي السياق ذاته، عزف بعض أصحاب المقاهي اليوم، السبت، عن فتح المقهى وأعلنوا ذلك رسميا على صفحات "فيس بوك" أو بوضع ملصقات في واجهة المقهى بالاعتذار والاستمرار في غلق جميع أنشطة الكافيه لحين التعافي التام وانتهاء أعراض فيروس كورونا المستجد بين جميع أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية والمالية من فتح الكافيه، والذى لا تتعدى نسبة الإشغال به 25% منه.


وفي شمال سيناء، فتحت المقاهي والمطاعم بمدن المحافظة أبوابها أمام الرواد عقب قرار رئيس الوزراء بعودة الحياة، وقام أصحاب المقاهي والمطاعم بأعمال نظافة عامة داخل المقاهي والكراسي والترابيزات وإعداد المشروبات الساخنة استعدادا لاستقبال الرواد بنسبة ٢٥%.


وقال محمد سلامة، صاحب مقهى بالعريش، إن القرار يعد انفراج بعد إغلاق استمر لمدة ٣ أشهر، حيث يمكن توفير نفقات الأسر للعاملين في المقهى، مضيفا: "سنراعي عملية التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".


ولفت كمال، صاحب كافيتريا، إلى أن القرار أسعد الأسر كثيرا بعد عودة العمل من جديد حتى يمكن سداد ما علينا من التزامات ومصروفات يومية، ولذا فقد استعدت إدارة المطعم بتوفير الاحتياجات ومتطلبات العمل، مع الالتزام بالتعليمات للوقاية من فيروس كورونا، حيث كان حريصا على تعقيم ورش المكان قبل استقبال الرواد.


وقال: "كما سيتم تقليل عدد الترابيزات والكراسي داخل المكان بما يحقق التباعد الاجتماعي حفاظا على الرواد، إلى جانب ارتداء الكمامات والجوانتيات بالنسبة للعاملين داخل المطعم وتطهير الأدوات".


كما عادت الحياة لطبيعتها بجنوب سيناء، وقد فتحت المقاهي والكافتيريات أبوابها للرواد رغم عدم إقبال المواطنين للجلوس على المقاهي  والكافتيريات.



وقال محمد محمود أبو زيد، صاحب مقهى السلام في طور سيناء، إنه ملتزم بنسبة الـ٢٥% التي اشترطتها الدولة، والتباعد المطلوب بين الرواد،  مشيرا إلى أنه تم تطهير وتعقيم المقهى وتوفير عبوات تستخدم لمرة واحدة، حيث فتحت المساجد أبوابها وتوافد المصلون عليها في كل مدن المحافظة.


كما شهدت مقاهي محافظة الشرقية فتح أبوابها أمام المواطنين والرواد منذ الصباح الباكر مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع المواطنين، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


فيما أكد الحاج خالد أبو أحمد، صاحب مقهى، أنه تم فتح المقهى أمام المواطنين مع التشديد على أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للمقهى، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقال: "الفترة الماضية شهدت خسائر فادحة نظرا لوجود عمالة ودفع إيجارات وفواتير كهرباء وماء، ولكن نتمنى أن يزيح الله الغمة وتعود الحياة إلى سابق عهدها".


وأضاف صاحب المقهى أنه تم التشديد على العمال بالمقهى بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الرواد والالتزام بتطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية حتى لا نتعرض لأي مساءلة قانونية.


من جانبه، كلف رؤساء المراكز والمدن أقسام المتابعة الميدانية بمتابعة المقاهي والكافيهات التي بدأت مزاولة نشاطها اليوم والالتزام بنسبة ٢٥% وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الاحترازية.


وفي الوادى الجديد، التزم أصحاب المقاهي والمطاعم بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء والقرار الذي أصدره محافظ الإقليم رقم 176 لسنة 2020، بشأن القواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
بالكمامات والعبوات البلاستيك.. الحياة تعود إلى المقاهي والكافتيريات.. شاهد
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