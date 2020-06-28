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مادة تضر الجهاز الهضمى.. خبيرة تغذية تحذر من القمح | شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:01 ص
القمح
القمح
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شيرين عادل
قالت الدكتورة ريهام العراقى خبيرة التغذية، إن 70% من مناعة الجسم توجد في المعدة وأي شيء يتم تناوله يؤثر بدوره على الجهاز الهضمى.

وكشفت خبيرة التغذية خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، عن احتواء مكونات القمح على مادة تسمى الجلوتين والذى يتواجد أيضأ بالشعير والتى تضر الجهاز الهضمى.

وأشارت الدكتورة ريهام العراقى، إلى أن مادة الجلوتين المضرة بالجهاز الهضمى لا تتواجد فى الشوفان ، البطاطا ، البطاطس لذا ينصح بتناولهم حيث يعتبرون من الكربوهيدرات المفيدة.

ولفتت الدكتورة ريهام العراقى،  إلى أن مشاعر القلق والتوتر  تنتج عنها زيادة معدل هرمون الكورتيزول ويسبب أضرار على المناعة.

وطالبت خبيرة التغذية،  بتجنب استخدام المضادات الحيوية والمسكنات والتى تؤثر بشكل كبير على ضعف مناعة الجسم.

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