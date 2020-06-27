بدون أدوية.. علاج برد الصيف والأنفلونزا فى المنزل

فى موسم البرد و الإنفلونزا يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا فى الحماية من هذا المرض.





وشاركت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار مؤخرًا بعض العلاجات المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من السعال والبرد والإنفلونزا.





وكتب ديويكار على إنستجرام: "كانت المكونات المحلية والمنتجات الموسمية والتوابل والسمن العمود الفقري لتقاليدنا الغذائية ، خاصة عندما يكون المرء تحت الطقس أو يتعافى من الأنفلونزا ".





* يخلط السمن ومسحوق الزنجبيل الجاف و الكركم والياغير بكميات صغيرة ويدحرجون إلى كرات صغيرة. هذا هو أول شيء يجب أن تأكله في الصباح وآخر شيء قبل النوم.



