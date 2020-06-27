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مرأة

بدون أدوية.. علاج برد الصيف والأنفلونزا فى المنزل

السبت 27/يونيو/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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ريهام قدري
فى موسم البرد والإنفلونزا يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا فى الحماية من هذا المرض.

وشاركت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار مؤخرًا  بعض العلاجات المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من السعال والبرد والإنفلونزا.

وكتب ديويكار على إنستجرام: "كانت المكونات المحلية والمنتجات الموسمية والتوابل والسمن العمود الفقري لتقاليدنا الغذائية ، خاصة عندما يكون المرء تحت الطقس أو يتعافى من الأنفلونزا".

* يخلط السمن ومسحوق الزنجبيل الجاف والكركم والياغير بكميات صغيرة ويدحرجون إلى كرات صغيرة. هذا هو أول شيء يجب أن تأكله في الصباح وآخر شيء قبل النوم. 

وأظهرت الدراسات أن الكركمين في الكركم له خصائص مضادة للميكروبات ، ويقلل من أعراض البرد والإنفلونزا. من ناحية أخرى ، تعزز Jaggery المناعة وتساعد في التحكم في درجة حرارة الجسم بينما يمتلك الزنجبيل العديد من الخصائص الطبية ومن المعروف أنه يهدئ السعال ويقي من الشعور بالغثيان الذي قد يصاحب البرد أو الأنفلونزا
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