يا فرحة ما تمت.. المقاهي خاوية والمواطنون عازفون عن الجلوس

بيد تكسوها السعادة أزال الحاج " محمد لطفي"، الغبار من على باب مقهاه القابع في أحد أحياء الهرم، ليفتحه على مصراعيه، بعد قرابة ٤ أشهر من غلقه، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي، بسبب أزمة كورونا.

لم يدخل في جيب الحاج محمد جنيها واحد من مقهاه، مصدر رزقه الوحيد، ليثلج صدره بقرار مجلس الوزراء بفتح المقاهي مجددا "الحال كان واقف ومفيش جنيه كان بيخش لي وربنا يعلم كلنا كنا عاملين ازاي الفترة اللي فاتت بسبب كورونا اللي وقَّف حال الكل".

ويحاول صاحب المقهى الخمسيني تطبيق قرار مجلس الوزراء بالاكتفاء بسبة ٢٥% من الزبائن، من خلال وضع مقاعد وطاولات محدودة ، تكفي لشخصين فقط وبينهما مسافة تقدر ب2 متر ، لتحقيق التباعد الإجتماعي المطلوب، الذي فرض بسبب وباء كورونا.

يحرص صاحب المقهى، على ارتداء العمال والزبائن، للكمامات، تطبيقا للقواعد الصحية التي فرضها مجلس الوزراء على أصحاب المقاهي حرصا على سلامة رواد المقاهي والعاملين" مينفعش حد يخش القهوة من غير كمامة، صحة الناس مش لعبة، وده واجب علينا قبل ما يكون قرار إلزامي للكل، والحق ما يزعلش".

يقدم الحاج "محمد"، مشروباته في اكواب كرتونية وبلاستيكية، قابلة للاستخدام مرة واحدة، منعا لاستخدام الاكواب الزجاجية حتى لا ينقل العدوى لأي شخص "منعت الكوبايات الإزاز خالص عشان محدش يتصاب باي مرض خصوصًا كورونا، هي الاسعار زادت شوية؛ بس صحة الناس اهم من اي شئ".

بالرغم من فتح الحاج "محمد"مقهاه منذ الساعة الثامنة صباحا إلا انه لا يزال خاويا، فلم يتجه إليه سوى عدد قليل جدا من رواده " كنت فاكر إن القهوة هتبقى مليانة بالزبائن، بس للاسف من صباحية ربنا لحد العصر مفيش غير كام زبون يتعدوا على الصوابع جم قعدوا على القهوة".

وببهجة وسعادة غامرة ، جلس "أشرف مراد"، على أحد كراسي المقهى المفضل إليه بمنطقة العمرانية، بعد غياب دام لأشهر، منذ بدء تفشي وباء كورونا حول العالم، حيث ظل بمنزله لحين تخطى الجائحى العالمية دون أن يصاب بها.

ويقول الشاب العشريني حديث التخرج، الذي نزل إلى الشارع بعد عودة الحياة إلى طبيعتها " وحشتني قعدة القهوة أوي ولمة الصحاب، بس للاسف مش هينفع نتجمع وسط الوباء اللي عايشين فيه".

ويحرص " أشرف"، على ارتداء كمامته وتناول مشروباته في كوب من الكارتون أو البلاستك، خوفا على صحته وسلامته من اي أمراض "العمر مش بعزقه لازم الواحد يخاف على صحته، عشان كده بطلت شرب الشيشة ولما قعدت على القهوة لأول مرة من شهور، القهوجي قدم لي طلبي في كوباية كارتون، وده اضمن بكتير من الكوبايات الازاز".

لا يجد أي تكدس أو زحاما حول المقاهي خلال فتحها لليوم الاول منذ قرابة الـ ٤ اشهر، بعكس ما كان متوقعا " انا كنت فاكر أن القهاوي هتبقى زحمة، لكن لما نزلت لقيتها فاضية ولا كأنها فتحت من الأساس".