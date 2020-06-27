AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الرئاسة يكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية

السبت 27/يونيو/2020 - 06:25 م
السفير بسأم راضي
السفير بسأم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع اللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسئولين.

وبث التلفزيون المصري في نبأ عاجل تصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يفيد بأن الاجتماع تناول جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

 و تناول الاجتماع الموقف الإنشائي التنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها .

وأكد "راضي" أن الرئيس السيسي أطلع على دراسة لمقترحات تطوير بحيرة المنزلة على  نحو استثماري وسياحي. 

وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه بإشراك الخبرات السياحية من القطاع الخاص، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتادي الطرق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمني والإنشائي

مع الالتزام بتدابير الوقاية.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

استمرار العمل بالعاصمة الإدارية.. الرئيس السيسي يوجه بالالتزام التام بالتدابير الاحترازية للوقاية الصحية

الرئيس يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية وعدد من قياداتها .. واستعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يرتدي الكمامة خلال اجتماعه بمسئولي الهيئة الهندسية

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

ترشيحاتنا

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

تبرعت ببلازما الدم .. شفاء أول مريضة من فيروس كورونا بمتلازمة Gullien-Barre

ماما وحشتينا.. محمد جمعة يطالب جمهوره بالدعاء لـ رجاء الجداوى

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

الصحة العالمية: الملايين قد يفقدون حياتهم في الخريف بالموجة الثانية لفيروس كورونا

عريس سعودي يقضي دخلته في قسم الشرطة.. ماذا حدث؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية جريئة.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

إقبال على مقاهي وكافيهات وسط البلد مع الالتزام بالوقاية.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟