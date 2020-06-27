متحدث الرئاسة يكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية

عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع اللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسئولين.





وبث التلفزيون المصري في نبأ عاجل تصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يفيد بأن الاجتماع تناول جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.





و تناول الاجتماع الموقف الإنشائي التنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها .





وأكد "راضي" أن الرئيس السيسي أطلع على دراسة لمقترحات تطوير بحيرة المنزلة على نحو استثماري وسياحي.





وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه بإشراك الخبرات السياحية من القطاع الخاص، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتادي الطرق.