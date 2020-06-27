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التنمية المحلية: تابعنا عمليات الفتح التدريجي مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 06:32 م
المقاهي والمطاعم
المقاهي والمطاعم
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إبراهيم القادري
قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تواصل- صباح اليوم- مع المحافظين وغرفة العمليات لمتابعة الجولات الميدانية لتطبيق ضوابط تنظيم الفتح التدريجي لبعض الانشطة.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الفتح التدريجي سيتم بحالة تامة من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى .

وأوضح خالد القاسم ،: أننا تابعنا عمليات الفتح التدريجي للمطاعم والمقاهي والمحال بالمحافظات والالتزام بالضوابط والاشتراطات .

ونوه إلى أن هناك نوعا من انواع التباعد الاجتماعي في المقاهي وقمنا بالتأكيد علي منع الشيشة واستمرار عملية التطهير في هذه الأماكن.

واكمل: قمنا برصد مخالفات لاشتراطات الفتح التدريجي في بعض المقاهي اليوم.

واشار الى اننا نعمل علي عودة النشاط الاقتصادي بعد تطبيق إجراءات فتح المحال والمطاعم والالتزام بها.
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