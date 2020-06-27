التنمية المحلية: تابعنا عمليات الفتح التدريجي مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات.. فيديو

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تواصل- صباح اليوم- مع المحافظين وغرفة العمليات لمتابعة الجولات الميدانية لتطبيق ضوابط تنظيم الفتح التدريجي لبعض الانشطة.





وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الفتح التدريجي سيتم بحالة تامة من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى .





وأوضح خالد القاسم ،: أننا تابعنا عمليات الفتح التدريجي للمطاعم والمقاهي والمحال بالمحافظات والالتزام بالضوابط والاشتراطات .





ونوه إلى أن هناك نوعا من انواع التباعد الاجتماعي في المقاهي وقمنا بالتأكيد علي منع الشيشة واستمرار عملية التطهير في هذه الأماكن.





واكمل: قمنا برصد مخالفات لاشتراطات الفتح التدريجي في بعض المقاهي اليوم.



