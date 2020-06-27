إذا لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ.. ياسمين عبد العزيز ترد على انتقادات زيادة وزنها

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما أثارت الجدل بوزنها الزائد فى إحدى الصور برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى.





ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "دراسة في الحب أن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ".





وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.





وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.