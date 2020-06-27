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محمد أبو حامد يكشف مهازل الإخوان في برلمان 2012 .. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 07:02 م
محمد ابو حامد
محمد ابو حامد
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هاني حسين
قال  محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن  عناصر الإخوان كانوا يعملون على اختطاف الدولة المصرية.

وأضاف محمد ابو حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإخوان عندما تواجدوا في برلمان 2012 كانوا يسعون إلى تحقيق اختطاف الدولة ".

وتابع محمد أبو حامد:"  الاخوان عملوا على  إصدار والتصديق على تشريعات وقوانين تحيد المنافسين لهم ".

وأكمل محمد أبو حامد :"  في بداية برلمان عام 2012  عندما كنا نتحدث عن قوانين العدالة والإصلاح كان يعترض عليها عناصر الإخوان  ويدعون انهم مشغولين في قوانين أخرى ".

 وقال :"  الإخوان سعوا إلى أخونة الدولة ومؤسساتها وبرلمانها وقاموا بشرعنة عملية الأخونة"، مضيفا:"  لو برلمان 2012 استمر كان من الممكن ان يصدروا تشريعات خطيرة ".

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