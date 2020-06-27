إصابات فيروس كورونا عالميا تتجاوز 9.8 مليون.. والوفيات 495 ألفا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم حاجز الـ9.8 مليون حالة، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكينز.





بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم 495,079 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى نحو 4.9 مليون.





وتظل الولايات المتحدة في المركز الأول بين الدول الأعلى من حيث عدد الإصابات بـ2.47 مليون حالة، وما يزيد على 125 ألف حالة وفاة.





وتأتي البرازيل في المركز الثاني بـ1.27 مليون إصابة، وما يقرب من 56 ألف حالة وفاة.



