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أخبار العالم

100 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

السبت 27/يونيو/2020 - 05:14 م
100 وفاة جديدة بفيروس
100 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في عموم بريطانيا إلى 43,514 حالة.

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وأعلنت بريطانيا عن 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا في بريطانيا إلى  310,250 حالة.

وتشهد بريطانيا تراجعا نسبيا في الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس كورونا، لكنها لا تزال الدولة الثالثة في العالم من حيث عدد ضحايا كورونا، والخامسة بالنسبة لعدد الإصابات.

في سياق آخر، قررت بريطانيا  رفع الحجر الصحي الخاص بكورونا عن الوافدين القادمين من دول ذات مخاطر منخفضة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في مطلع يونيو الماضي، أنها تخطط لفرض حجر صحي لمدة أسبوعين، على كافة الأشخاص الوافدين للبلاد، على الرغم من مناشدات شركات الطيران بضرورة التراجع عن الفكرة.
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