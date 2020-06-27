العراق يسجل 101 وفاة و2069 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 101 حالة وفاة و2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أخر ـ24 ساعة





وقالت وزارة السحة العراقية أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفاع جراء تفشي فيروس كورونا إلى 1660 حالة ، فيما ارتفع عدد المصابين الكلي إلى 43262 شخصا.





وأجرت الوزارة العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية 9630 فحصا، ليصل عدد الفحوص حتى الآن 510353.





وسجلت الوزارة 1079 حالة شفاء، ليكون مجموع حالات الشفاء حتى الآن 19938 حالة.





وأعلن العراق أمس الجمعة عن 122 حالة وفاة بفيروس كورونا وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد.