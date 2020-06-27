المياه حق الـ100 مليون.. احمد موسى: مصر تعمل في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على مجلس الأمن ان يكون مسؤولا لحل أزمة مفاوضات سد النهضة.





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ".





وتابع :" على مجلس الأمن حماية مصالح الدول ومصر تعمل في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".









وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" حياة الـ 100 مليون مصري مرتبطة بمياه نهر النيل ، وحياتهم معرضة للخطر نتيجة أزمة المفاوضات حول سد النهضة ".





ولفت موسى:" حق المصريين في مياه النيل حق تاريخي لكل المصريين وعلينا الحفاظ عليه، والمياه لا تخص دولة أو شخص بعينه فقط ".



