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المياه حق الـ100 مليون.. احمد موسى: مصر تعمل في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:07 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على مجلس الأمن ان يكون مسؤولا لحل أزمة مفاوضات سد النهضة.

وأضاف  موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ".

وتابع :" على مجلس الأمن حماية مصالح الدول ومصر تعمل في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  حياة الـ 100 مليون مصري مرتبطة بمياه نهر النيل ، وحياتهم معرضة للخطر نتيجة أزمة المفاوضات حول سد النهضة ".

ولفت موسى:"  حق المصريين في مياه النيل حق تاريخي لكل المصريين وعلينا الحفاظ عليه، والمياه لا تخص دولة  أو شخص بعينه فقط ".

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