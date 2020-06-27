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محافظات

بعد ترميمه بمساعدة الأهالي.. افتتاح مسجد الروبي غرب الإسكندرية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:27 م
بعد ترميمه بمساعدة
بعد ترميمه بمساعدة الأهالي.. افتتاح مسجد الروبي
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أحمد بسيوني
افتتح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مسجد الروبي التابع لإدارة غرب بحضور قيادات المديرية بعد أن قام الأهالي بترميمه تحت إشراف مديرية أوقاف الإسكندرية.

وتبرع الأهالي ببوابة ذاتية تعقيم لتكون هي الثانية على مستوى المحافظة بعد البوابة التي تم تركيبها أمام مسجد أبي العباس المرسي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وجه الشيخ خشبة الشكر لرواد المسجد على هذا الجهد المبارك مبينًا أن رواد بيوت الله عز وجل يتاجرون مع الله عزوجل وان تجارتهم بإذن الله رابحه.

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وبعد الافتتاح، تفقد الشيخ خشبة مساجد المحافظة وتعقيمها عقب أداء الصلوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحالة العامة طيبة والمواطنين على قدر كبير من الوعي.

وقد أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية صلاة الفجر اليوم بمسجد أبو العباس المرسى بحضور عدد من قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية وقيادات المحافظة على رأسهم دكتور عبدالرحمن نصار نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية والسيد أحمد جمال نائب السيد المحافظ.
بعد ترميمه بمساعدة الأهالي.. افتتاح مسجد الروبي غرب الإسكندرية
بعد ترميمه بمساعدة الأهالي.. افتتاح مسجد الروبي غرب الإسكندرية
بعد ترميمه بمساعدة الأهالي.. افتتاح مسجد الروبي غرب الإسكندرية
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