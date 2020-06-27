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حوادث

لقى مصرعه بالأمس.. أسرة شاب غرق بمصيف بلطيم تناشد المسئولين بسرعة انتشال جثمانه

السبت 27/يونيو/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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محمود زيدان
ناشد المهندس هاني السعدني، من أبناء قرية إبشان بمحافظة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، بتكليف رجال الإنقاذ، بسرعة انتشال جثة نجل عمه الشاب محمد فوزي السعدني، الذي لقى مصرعه غرقًا بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم.

وقال، السعدني، لـ"صدى البلد"، إن الشاب محمد السعدني، 15 سنة، لقى مصرعه غرقًا منذ الأمس، بشاطئ الأمل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولم يتم انتشال جثته حتى الآن، مشيرًا إلى وجود بعض أفراد أسرته وجيرانه وأهل بلدته على الشاطئ ينتظرون خروج الجثمان.

وتابع، أن الشاب الغريق كان بصحبة 3 من أصدقائه، وجرى إنقاذهم من بعض الأهالي الموجودين على الشاطئ بالأمس، بينما غرق محمد ولم يعثر أحد على جثته حتى هذه اللحظة، مطالبًا رجال الأمن بضرورة الاهتمام وتكثيف جهودهم لسرعة انتشال الغريق والعودة به إلى مسقط رأسه لدفنه .

وكان مصيف بلطيم، قد شهد بالأمس أيضًا، غرق شاب "م.ف" 16 سنة، من قرية الكوم الطويل بمركز بيلا، بشاطئ الأمل.        

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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