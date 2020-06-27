مى سليم تنشر صورة نادرة لوالدها.. ومتابعون: شبهك أوي

نشرت الفنانة مى سليم صورة نادرة لوالدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".





وكتبت مى معلقة على الصورة :"my father.. الله يرحمه، في الجنه إن شاء الله "





ولاقت الصورة، تفاعلا كبيرا من متابعيها بالتعليقات، جاء بعضها ما بين " انتى شبه باباكى جدًا الله يرحمه .. شبهك اوي.. حبيبتي ربنا يرحمه ويغفرله ويحفظلك بنوتك".





يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".





ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.