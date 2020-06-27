من وسط الورود.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هبة مجدى جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".





وظهرت هبة مجدى مرتدية فستان ملئ بالورود بستايل عصرى وتميزت بالشابوه الخوص مع إعتمادها ميكأب خفيف.





ويعرض حاليا لـ هبة مجدي مسلسل "الأخ الكبير" على قناة"cbc"، بطولة محمد رجب، أشرف زكي، عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، رندا البحيري، محمد عز، أحمد حلاوة، محمود حجازي، هاجر أحمد، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.









"يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع عضو مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.



