محافظ الإسكندرية: الناس معتبرة النهادره أول أيام العيد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أنه مر على عدد من الكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفة خلال مروره.









وتابع الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،: "الناس معتبرة النهادرة أول أيام العيد، مؤكدا أنه فى حالة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ستمر الأمور بسلام.









وأشار إلى أن هناك إقبالا على التواجد بكورنيش الإسكندرية، مطالبا مرتادي الكورنيش بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن المحافظة جاهزة لاستقبال أي زوار للمحافظة.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



