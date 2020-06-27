نقيب الممثلين: تحسن صحة عبد الله مشرف وخروجه من المستشفى

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف، شهدت تحسنًا كبيرًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية قبل يومين، دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة.





وأضاف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أن الفريق الطبي المعالج لعبد الله مشرف، كتب له تصريح خروج قبل ساعة تقريبًا، بعد تحسن حالته، وهو في منزله حاليًا، مؤكدًا أنه كان يتواصل معه طوال الوقت، بشأن تذليل أي صعوبات والاطمئنان على صحته.









وكان عبد الله مشرف، أصيب قبل يومين بوعكة صحية نقل إثرها إلى مستشفى القاهرة التخصصي، إذ فقد الوعي بشكل مفاجئ وكان هناك حالة اشتباه في إصابته بجلطة في المخ.