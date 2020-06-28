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ثقافة

دار النخبة تعيد إصدار الأعمال الكاملة للروائي العراقي أحمد خلف

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تعيد دار النخبة للنشر والتوزيع، إصدار الأعمال الكاملة للروائي العراقي أحمد خلف، في طبعات جديدة، والتي كتبها على مدار 5 عقود ماضية؛ ليوثق التاريخ الاجتماعي للوطن العربي، إضافة إلى الأحداث التي شهدها العراق.

ومن بين الطبعات الجديدة التى ستصدرها الدار، روايات "موت الأب، تسارع الخطى، الخراب الجميل، محنة فينوس، الحلم العظيم"، والمجموعة القصصية خريف البلدة، نزهة في شواع مهجورة، تحولات أناكوندا، عصا الجنون وكتاب الجمال في مدياته المتعددة.

كما أكدت الدار أنها ستطرح قريبا جميع الطبعات الجديدة فى كل المكتبات.

يذكر أن أول ظهور لقصص خلف القصيرة كان في عام 1969 في مجلة الآداب البيروتية، وقد حظيت باهتمام النقد الأدبي، وعام 1974 صدر كتابه الأول "نزهة في شوارع مهجورة" وأصدرت كلية اليرموك قرارًا بتدريس كتابه «تيمور الحزين» في صفوفها كنموذج في القصة القصيرة في مجلة الأقلام عام 1985، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة الأديب العراقي.

وتوالت أعماله حيث صدرت له في دمشق عن دار المدى رواية "حامل الهوى" عام 2005، و"محنة فينوس"في عام 2008، وانتخب رئيسا لنادي القصة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، وفي العام نفسه عقد ملتقى القصة القصيرة في العراق برئاسته، وفي عام 2010 تولي رئاسة تحرير مجلة الأديب العراقي الناطقة باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
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