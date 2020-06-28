دار النخبة تعيد إصدار الأعمال الكاملة للروائي العراقي أحمد خلف

تعيد دار النخبة للنشر والتوزيع، إصدار الأعمال الكاملة للروائي العراقي أحمد خلف، في طبعات جديدة، والتي كتبها على مدار 5 عقود ماضية؛ ليوثق التاريخ الاجتماعي للوطن العربي، إضافة إلى الأحداث التي شهدها العراق.
ومن بين الطبعات الجديدة التى ستصدرها الدار، روايات "موت الأب، تسارع الخطى، الخراب الجميل، محنة فينوس، الحلم العظيم"، والمجموعة القصصية خريف البلدة، نزهة في شواع مهجورة، تحولات أناكوندا، عصا الجنون وكتاب الجمال في مدياته المتعددة.
كما أكدت الدار أنها ستطرح قريبا جميع الطبعات الجديدة فى كل المكتبات.
يذكر أن أول ظهور لقصص خلف القصيرة كان في عام 1969 في مجلة الآداب البيروتية، وقد حظيت باهتمام النقد الأدبي، وعام 1974 صدر كتابه الأول "نزهة في شوارع مهجورة" وأصدرت كلية اليرموك قرارًا بتدريس كتابه «تيمور الحزين» في صفوفها كنموذج في القصة القصيرة في مجلة الأقلام عام 1985، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة الأديب العراقي.
وتوالت أعماله حيث صدرت له في دمشق عن دار المدى رواية "حامل الهوى" عام 2005، و"محنة فينوس"في عام 2008، وانتخب رئيسا لنادي القصة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، وفي العام نفسه عقد ملتقى القصة القصيرة في العراق برئاسته، وفي عام 2010 تولي رئاسة تحرير مجلة الأديب العراقي الناطقة باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.