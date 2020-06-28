وفرت 150 مستشفى .. صحة النواب تشيد بجهود القوات المسلحة لتجهيز 4000 سرير لمصابي كورونا

أشاد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة فى تجهيز مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير بأرض المعارض وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبى الطائر.









وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره فى البلاد ادى الى زيادة عدد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ مما دفع وزارة الصحة لفتح جميع المستشفيات المركزية وغيرها لتكون مستشفيات العزل مما ادى إلى عزوف العديد من المرضى صاحبى الامراض المزمنة الاخرى عن الذهاب الى هذه المستشفيات بسبب الخوف من الاصابة.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تجهيز المستشفيات الميدانية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بواسطة القوات المسلحة وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير يتيح فرصة لوضع مرضى كورونا داخلها واتاحة فرصة اخرى لباقى المرضى صاحبى الامراض المزمنة من تلقى العلاج اللازم بدون قلق.





وتابع النائب قائلا:" بفضل هذه المستشفيات مش اقل من 150 مستشفى مزدحمة بمرضى كورونا ستكون خالية ومستعدة لاستقبال المرضى الآخرين".





و تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي التي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.



