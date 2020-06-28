أحمد سليمان يوضح حقيقة إصابة لاعب أسوان بفيروس كورونا ..فيديو

قال أحمد سليمان رئيس نادي اسوان، إن لاعبي فريقه، أجروا المسحة الاولى للكشف عن فيروس كورونا على مجموعتين ،وذلك فى إطار الإستعداد لعودة النشاط الجديد.





وأضاف احمد سليمان ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، بأنه لم يتلقي خطابات رسمية من اللجنة الطبية بوجود حالات ايجابية ولكنه تلقي مكالمة، ودية بوجود حالة ايجابية، ولكن لايعلم صاحبها وينتظر الاخطار الرسمي





واكد أحمد سليمان، إنه ناديه يؤيد قرار الدولة برغبتها فى عودة النشاط الرياضى، وأن الفريق الأول بأسوان سوف يجري المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا، يوم الاربعاء المقبل.





وأتم قائلا :" نواجه صعوبة فى خوض مباراة كل 3 ايام بسبب بعد مدينة اسوان عن الفرق المنافسة".



