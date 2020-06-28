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فن

بعد يومين من طرحها .. الحساس لـ حسين الجسمي تحقق 1.5 مليون مشاهدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

حققت أغنية "الحسّاس" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا، حيث تخطت المليون ونصف المليون مشاهدة، بعد يومين من طرحها عبر قناته على "يوتيوب"، كما تصدرت تريند الموقع ذاته.



"الحسّاس" تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، وهي من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.



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وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".



وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.


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