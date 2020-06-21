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فن

بعد يومين من طرحها .. حسين الجسمي يقترب من المليون الأول بـ "روح العشق"

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

اقتربت أغنية حسين الجسمي التى تحمل اسم "روح العشق" من المليون الأول بعد يومين من طرحها عبر يوتيوب.


وتقول كلمات الأغنية: "عيدك اللي مـَر قلبي وْكل منـّا في بـلد .. بـحتفل به وآتخيّـل اني هاللحظة معاك ..كلّ عام وإنتَ أجمل شي في عمري إنوجد .. وانا مثل الشمعة هذي روح وذابت في هواك".


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وتقول باقي الكلمات: "بطفي الشمعة وإذا قالو لي أتمنى وعد .. ابتسم وأغمض عيوني وابـتـمنى رضاك .. انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد .. إختصرت الناس فيني وإختصرتك عن سواك".


أغنية "روح العشق" كلمات: العُلا، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع: زيد عادل.



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