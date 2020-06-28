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أخبار البلد

شاهد.. أصغر طفلة مصرية مشاركة بوقفة المصريين في أمريكا أمام الأمم المتحدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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سعيد العربي

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي مساء السبت  وقفة أمام الأمم المتحدة، للتضامن مع مواقف مصر في ليبيا واحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

وشارك المصريون بكافة فئاتهم العمرية سيدات ورجال وأطفال وشباب في الوقفة وهتفو" تحيا مصر يحيا السيسي، السيسي عمهم وحارق دمهم، الاخوان جماعة ارهابية".

وتهدف الوقفة لدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بسد النهضة وليبيا والأمن القومي المصري كذلك الذكرى السابعة لثورة ٦/٣٠.

ويحرص المصريون في أمريكا على تنظيم وقفات تأييد الدولة المصرية خاصة في المناسبات الرسمية كذكرى ٣٠ يونيو.
شاهد.. أصغر طفلة مصرية مشاركة بوقفة المصريين في أمريكا أمام الأمم المتحدة
شاهد.. أصغر طفلة مصرية مشاركة بوقفة المصريين في أمريكا أمام الأمم المتحدة
شاهد.. أصغر طفلة مصرية مشاركة بوقفة المصريين في أمريكا أمام الأمم المتحدة
شاهد.. أصغر طفلة مصرية مشاركة بوقفة المصريين في أمريكا أمام الأمم المتحدة
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