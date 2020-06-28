شاهد.. أصغر طفلة مصرية مشاركة بوقفة المصريين في أمريكا أمام الأمم المتحدة





نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي مساء السبت وقفة أمام الأمم المتحدة، للتضامن مع مواقف مصر في ليبيا واحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.





وشارك المصريون بكافة فئاتهم العمرية سيدات ورجال وأطفال وشباب في الوقفة وهتفو" تحيا مصر يحيا السيسي، السيسي عمهم وحارق دمهم، الاخوان جماعة ارهابية".





وتهدف الوقفة لدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بسد النهضة وليبيا والأمن القومي المصري كذلك الذكرى السابعة لثورة ٦/٣٠.



