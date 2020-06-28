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أخبار العالم

زعيم المعارضة في مالاوي يفوز بالانتخابات الرئاسية .. والرئيس: حدثت مخالفات جسيمة

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
فاز زعيم المعارضة مالاوي  لازاروس تشاكويرا، بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي شكك فيه الرئيس الحالي، بيتر موثاريكا، بحدوث مخالفات عديدة في عملية التصويت، واصفا الانتخابات بأنها "الأسوأ في تاريخ مالاوي".

وقال موثاريكا إن المراقبين التابعين له تعرضوا للضرب والمضايقة والاختطاف والترهيب حتى لا يشاركوا في عملية المراقبة، وأن العديد منهم لم يحضروا عمليات الفرز لأنهم كانوا يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وقد أصدرت المحكمة الملاوية قرارا بإعادة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى العام الماضي حيث وجد القضاة مخالفات جسمية فى  الاقتراع الأصلي والتى فاز فيها موثاريكا بنسبة 38.5 في المائة وحصل تشاكويرا فيها على 35.4 في المائة.

أدى إلغاء فوز موثاريكا العام الماضي إلى جعل ملاوي ثاني دولة فقط جنوب الصحراء يتم فيها وضع نتائج الانتخابات الرئاسية جانبًا ، بعد كينيا في عام 2017.

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