أرقام قياسية .. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة و38 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت البرازيل اليوم الأحد، عن ارتفاع كبير في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت البرازيل 1109 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 57.070 شخصا.





كما سجلت البرازيل 38.693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1.31 مليون شخص.





وتحتل البرازيل المركز الثاني بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، خلف الولايات المتحدة التي تجاوزت 2.5 مليون إصابة و125 ألف وفاة.





بينما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 10 ملايين شخص، وتخطى عدد الوفيات حاجز النصف مليون، بحسب "وورلد ميترز".



