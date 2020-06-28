شاهد.. أحمد السبكي برفقة بيومي فؤاد استعدادا لفيلم قمر 14

نشر المنتج أحمد السبكي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام.





وظهر برفقة الفنان بيومى فؤاد وعلق قائلا:" النجم بيومى فؤاد فى قمر ١٤".









يذكر أن غادة عادل تستعد حاليا للقيام بتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.









فيلم "قمر14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جاميكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري