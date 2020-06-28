AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد السبكي برفقة بيومي فؤاد استعدادا لفيلم قمر 14

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر المنتج أحمد السبكي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام.

وظهر برفقة الفنان بيومى فؤاد وعلق قائلا:" النجم بيومى فؤاد فى قمر ١٤".


يذكر أن غادة عادل تستعد حاليا للقيام بتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل اسم  "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.


فيلم "قمر14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جاميكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحب الأصل الطيب.. أحمد السبكي ينعى الشيخ صالح كامل

أحمد السبكى يهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده الـ 32

الله يرحمك يا حبيبى.. السبكي ينعى الراحل حسن حسني

أحمد السبكي يعلن تعاونه مع ياسمين عبد العزيز في فيلم جديد

أحمد السبكي يستعيد ذكرياته مع حسن حسني: أيام بتعدى

صورة.. أحمد السبكي يوجه رسالة لـ محمود الخطيب

ترشيحاتنا

السودان.. مقتل سجين وإصابة 4 في محاولة هروب جماعي

حاجة سوبر.. أحمد موسى يعرض فيديو لأول قطار جديد قبل دخوله الخدمة

هانى حتحوت يكشف حقيقة خطاب فيفا للأندية حول حرية المشاركة فى استئناف المباريات ..فيديو

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 32

أخبار الفن | حقيقة إصابة عزب شو بـ كورونا .. عبدالله مشرف يغادر المستشفى .. ياسمين عبد العزيز تثير الجل حول حملها مجددًا

بـ 2000 جنيه.. إيفا فارما: مصاب كورونا يحتاج 11 أمبولا من ريمديسيفير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير ليفربول ترشق الشرطة بالزجاجات الفارغة .. فيديو

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو