مقتل متظاهر بالرصاص في احتجاج ضد عنف الشرطة بولاية كنتاكي الأمريكية .. فيديو

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن السلطات تحقق في إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص في منتزه في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، حيث تجمع المتظاهرون للاحتجاج على وفاة برونا تايلور.





وقالت شرطة مترو لويزفيل في بيان، إن التقارير عن طلقات نارية أطلقت على جيفرسون سكوير بارك في حوالي الساعة 9 مساء يوم السبت (بحسب توقيت واشنطن)، تليها مكالمات مفادها أن إدارة شرطة مقاطعة جيفرسون كانت تسعف رجلا لإنقاذه وإبقاءه على قيد الحياة لكنه توفي في مكان الحادث.





بعد فترة وجيزة ، تم إبلاغ الشرطة عن ضحية إطلاق نار عبر الشارع في قاعة العدل. تم إدخال هذا الشخص إلى المستشفى بإصابات لا تهدد الحياة.





أظهر فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا يفتح النار على المتنزه بينما كان الناس يتدافعون للحصول على ساتر من النار. وأظهرت اللقطات لاحقًا شخصًا واحدًا على الأقل ينزف بغزارة على الأرض.





وقال البيان إن الضباط مشطوا الحديقة وأن الشرطة "تحاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل التعرف على جميع المتورطين في الحادث".



