AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل متظاهر بالرصاص في احتجاج ضد عنف الشرطة بولاية كنتاكي الأمريكية .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن السلطات تحقق في إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص في منتزه في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، حيث تجمع المتظاهرون للاحتجاج على وفاة برونا تايلور.

وقالت شرطة مترو لويزفيل في بيان، إن التقارير عن طلقات نارية أطلقت على جيفرسون سكوير بارك في حوالي الساعة 9 مساء يوم السبت (بحسب توقيت واشنطن)، تليها مكالمات مفادها أن إدارة شرطة مقاطعة جيفرسون كانت تسعف رجلا لإنقاذه وإبقاءه على قيد الحياة لكنه توفي في مكان الحادث.

بعد فترة وجيزة ، تم إبلاغ الشرطة عن ضحية إطلاق نار عبر الشارع في قاعة العدل. تم إدخال هذا الشخص إلى المستشفى بإصابات لا تهدد الحياة.

أظهر فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا يفتح النار على المتنزه بينما كان الناس يتدافعون للحصول على ساتر من النار. وأظهرت اللقطات لاحقًا شخصًا واحدًا على الأقل ينزف بغزارة على الأرض.

وقال البيان إن الضباط مشطوا الحديقة وأن الشرطة "تحاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل التعرف على جميع المتورطين في الحادث".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة

بعد مظاهرات منيابوليس.. شاهد.. كنتاكي الأمريكية تشتعل بالاحتجاجات عقب قتل امرأة سوداء

بـ32 مليون جنيه .. زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة

وعد بكشف تفاصيل العنصرية المنهجية .. بيل جيتس يعلن دعم "حياة السود أهم"

جورج فلويد ليس الأول.. تعرف على تاريخ أمريكا الأسود في العنصرية

مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية واشنطن الأمريكية

ترشيحاتنا

إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا المستجد

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

عمليات التعليم تتابع وصول صناديق أسئلة الديناميكا إلى لجان الثانوية العامة

الأحمر يخطط لإعادة الأسد المغربى.. تطور فى موقف الأهلي من وليد أزارو

بعد دخول مرتزقة أردوغان المنشآت النفطية .. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ السراج

مادة تضر الجهاز الهضمى.. خبيرة تغذية تحذر من القمح | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتناسب مع سنها .. هجوم على ممثلة شهيرة بسبب مكياج ابنتها ذات الـ5 سنوات.. فيديو

هاري نادم وميجان تسعى لتحقيق أهدافها الشخصية.. كتاب جديد يكشف أسرار الحرب الملكية

شاب يوجه ركلة عنيفة لفتاة أثناء رقصها في فرح .. فيديو