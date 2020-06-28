الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 17 إصابة جديدة بينها 14 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة، بواقع 14 بعدوى محلية و3 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83500 شخص وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.





وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي- أن جميع حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في بكين، كما تم الإبلاغ عن حالة واحدة جديدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في بكين.





وأضافت أن سبعة أشخاص غادروا المستشفيات بعد تعافيهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78451 شخصا، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1902 حالة، خرج منها 1816 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم.





وتابعت أن 7445 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالون يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 692 شخصا منها أمس، فيما تم تسجيل 7 حالات جديدة بدون أعراض بينها 4 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت تخضع للملاحظة الطبية إلى 106 أشخاص بينها 66 حالة وافدة من الخارج.



