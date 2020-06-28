بمساحة2831 م2.. تنفيذ 7 قرارات لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية لمركزى كوم حمادة ورشيد بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع الشرطة من تنفيذ 7 قرارات لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمساحة2831 م2 بمركزي كوم حمادة ورشيد مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.





وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.







اقرأ أيضًا:

لمواجهة كورونا.. محافظ البحيرة: وقف نشاط أي منشأة لا تلتزم بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل بدءا من الغد





وفى إطار ذلك، أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي كوم حمادة ورشيد عن إزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 2831 م2.





وتضمنت إزالة حالة تعدٍ بمساحة 2500 متر بنطاق الوحدة المحلية لشابور بكوم حمادة عبارة عن سملات وأعمدة وطوب من ثلاث أضلاع، وتمت الإزالة كليا حتى سطح الأرض، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بمساحة 206 أمتار بقريتي الزعفراني ودست الأشراف بكوم حماده عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والأسمنت وشده خشبية.





وتمكنت الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة المهندسة سلوى زكى من إزالة 3 حالات تعدٍ علي أراضي أملاك دولة برشيد بمساحة 125 مترا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين تأكيدا على هيبة الدولة وللحفاظ على أراضي الدولة.

