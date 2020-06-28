تشديدات أمنية في محيط لجان الدقي تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

توافد طلاب الصف الثالث الثانوى اليوم، الأحد، ثالث أيام الامتحانات، على في مدرسة جمال عبد الناصر بالقاهرة لأداء الامتحانات النهائية، لمادة اللغة الرياضيات التطبيقية.









وقامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز وتعقيم اللجان الامتحانية والاستراحات المجهزة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020.









وكان الطلاب يتوافدون على أداء الامتحان، متخذين جميع الإجراءات الاحترازية، حيث ارتدوا الكمامات وراعوا المسافات المتفق عليها.











وتمت تفرقة الطلاب على اللجان في نظام، حيث استغرق الأمر ساعتين للحفاظ على النظام وعدم الاختلاط وسط التعقيم الدائم كل فترة قصيرة.









وسيطرت الشرطة على المسافات الكافية بين الطلاب، ومنعت تزاحم أولياء الأمور أمام المدرسة، حيث كانوا سببًا لعرقلة الطلاب أثناء خروجهم.











فيما اتبعت إدارة المدرسة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات، واتخاذ جميع الإجراءات لتعقيم اللجان دوريا والاستراحات الخاصة بالمعلمين.











جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2020 يؤدون اليوم، الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.









وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الآن.









وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.







